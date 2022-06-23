Франция

Існують цікаві пункти в чинній угоді між футболістом та клубом.

Нападник Неймар свого часу переходив до складу французького Парі Сен-Жермен із каталонської Барселони з великими суперечками, проте зрештою став ключовим виконавцем у складі "червоно-синіх", навіть незважаючи на регулярні важкі пошкодження, яких зазнавав футболіст останніми роками.

До кінця чинного контракту 30-річного бразильця залишається ще три роки, проте останні висловлювання президента клуба Нассера Аль-Хелаїфі спричинили виникнення певних запитань щодо його подальшої долі в команді.

"Я очікував на те, що всі гравці зроблять більше в цьому сезоні, аніж у минулому. Набагато більше! Меседж зрозумілий: працюємо щодня на 200%.

Віддавати за цей клуб усе, що маємо, а потім подивимося, що з того вийде. Ми повинні знову стати скромними. Ми повинні змінитися, щоб уникнути травм, дискваліфікацій та фолів, які можуть мати вплив на наші результати.

Ми перестанемо говорити, що хочемо виграти те, це і те. Ми будуємо. Ми повинні дисциплінувати себе, як на полі, так і поза ним.

Ті, хто хоче залишитися у своїй зоні комфорту, залишаться осторонь проєкту", — заявив функціонер.

Сторона футболіста вже відреагувала на цю заяву, запевнивши, що їхній клієнт "є повністю відданим клубу", але зрештою від одних тільки бажань Неймара його відхід із ПСЖ навряд чи залежить.

Як з’ясувала французька преса, у чинній угоді бразильця є пункт, згідно з яким уже найближчим часом, 1 липня 2022 року, строк його контракту буде подовжено ще на один рік, а у такий самий день, проте вже наступного року, ця дія відбудеться знову.

Таким чином, у угода між французьким чемпіоном та Неймаром буде чиною аж до 2027 року, а її розірвання коштуватиме парижанам 130 млн євро — стільки футболіст заробить за ці п’ять років.

У цьому сезоні Неймар забив 13 м’ячів та віддав вісім гольових передач за 28 матчів.