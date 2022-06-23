Франция

32-річний футболіст не є метою французької команди.

Міралем П'яніч не виступатиме за Марсель, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, французький клуб не зацікавлений у придбанні 32-річного боснійця. Марсель та Барселона не ведуть переговорів.

Нагадаємо, що сезон-2021/22 П'янич провів у оренді за Бешикташ. Його контракт із Барселоною розрахований до кінця сезону-2023/24.

Минулого сезону П'янич провів на полі 26 ігор у всіх турнірах і відзначився чотирма асистами.