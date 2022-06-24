Франция

Ал-Хелаїфі розповів про подальшу модель поведінки клубу.

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі розповів про подальші плани клубу щодо розвитку.

Бізнесмен не хоче, щоб його проект виглядав як щось помпезне та царське.

"Ми звикли мріяти про велике, але треба бути реалістами. Важливо більше не поводити себе, як богатії, які цим пишаються. Більше не буде жодної помпезності.

Минулого сезону ми були недостатньо добрими, щоб досягти всіх цілей. ПОтрібно поводити себе більш скромно. Нам потрібна дисциплина на полі то поза ним", — наводить слова Аль-Хелаїфі CBS.

Нагадуємо, президент ПСЖ також запевнив, що його клуб ніколи не вів перемовин із Зіданом.