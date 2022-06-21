Франция

Функціонер прокоментував призначення, яке не відбудеться.

Чутки навколо Зінедіна Зідана та Парі Сен-Жермен не вщухали протягом останнього року, але так призначення, схоже, не відбудеться.

Президент чемпіонів Франції Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував цей потік інформації, а також підтвердив переговори із Галтьє.

"Мені подобається Зідан — це фантастичний гравець та тренер, що виграв три Ліги чемпіонів, але він не був у нашому списку. ПСЖ ніколи не цікавився можливістю такого призначення.

Щодо Гальтьє ми також поки не домовились. Ми маємо список тренерів, ведемо переговори з Ніццою, це не секрет. Сподіваюся, ми швидко домовимось, але я поважаю Ніццу та її президента Рівера, кожен відстоює свої інтереси, — наводить слова функціонера AS.

Раніше президент ПСЖ прокоментував претензії від Переса та Тебаса щодо нового контракту Мбаппе.