Аргентинський тренер хоче одержати всю суму.
Маурісіо Почеттіно, getty images
24 червня 2022, 22:32
Парі Сен-Жермен продовжує вести переговори з Маурісіо Почеттіно щодо припинення дії контракту.
Як повідомляє видання Goal, аргентинський тренер хоче отримати повну компенсацію. За інформацією джерела, ця сума становить 15 мільйонів євро.
Парижани збираються домовитися з Крістофом Галтьє, проте хочуть заощадити на припинені контракту з Маурісіо Почеттіно.
Нагадаємо, що ПСЖ автоматично продовжить контракт із Неймаром до 2027 року.