Франция

Аргентинський тренер хоче одержати всю суму.

Парі Сен-Жермен продовжує вести переговори з Маурісіо Почеттіно щодо припинення дії контракту.

Як повідомляє видання Goal, аргентинський тренер хоче отримати повну компенсацію. За інформацією джерела, ця сума становить 15 мільйонів євро.

Парижани збираються домовитися з Крістофом Галтьє, проте хочуть заощадити на припинені контракту з Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, що ПСЖ автоматично продовжить контракт із Неймаром до 2027 року.