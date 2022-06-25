Франция

Цю інформацію підтвердив головний тренер "монегасок".

Такумі Мінаміно продовжить кар'єру у Монако, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Перехід 27-річного футболіста до складу представника Ліги 1 узгоджено. Цю інформацію підтвердив головний тренер Монако.

"Ми дуже щасливі, він був нашим пріоритетом", — сказав Пилип Клеман.

Очікується, що Ліверпуль отримає 15 мільйонів євро та 3 у якості бонусу.

У сезоні-2021/22 Мінаміно провів на полі 11 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи.