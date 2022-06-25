Франция

Півзахісник піде до оренди в нідерландський клуб.

Півзахісник Парі Сен-Жермен та збірної Нідерландів U-19 Хаві Сімонс близький до підписання нового контракту зі своїм клубом.

19-річний виконавець підпише довгострокову угоду, після чого відправиться на правах оренди до ПСВ, повідомляє Фабріціо Романо.

Відзначимо, що діючий контракт Сімонса із чемпіонами Франції добігає кінця 30 червня.

У минулому сезоні Хаві відіграв у дев’яти матчах ПСЖ, забивши чотири голи та віддавши сім гольових передач.

Раніше у ЗМІ з'явились чутки про можливий перехід Жоау Феліша до ПСЖ.