Півзахісник піде до оренди в нідерландський клуб.
хаві сімонс, getty images
25 червня 2022, 22:10
Півзахісник Парі Сен-Жермен та збірної Нідерландів U-19 Хаві Сімонс близький до підписання нового контракту зі своїм клубом.
19-річний виконавець підпише довгострокову угоду, після чого відправиться на правах оренди до ПСВ, повідомляє Фабріціо Романо.
Відзначимо, що діючий контракт Сімонса із чемпіонами Франції добігає кінця 30 червня.
У минулому сезоні Хаві відіграв у дев’яти матчах ПСЖ, забивши чотири голи та віддавши сім гольових передач.
Раніше у ЗМІ з'явились чутки про можливий перехід Жоау Феліша до ПСЖ.