Франция

Фахівець повернувся у клуб через 4 роки.

64-річний Люсьєн Фавр став новим головним тренером Ніцци. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

На цій посаді Фавр змінив Крістофа Гальтьє, який незабаром має очолити ПСЖ.

"Я дуже радий, що Люсьєн Фавр приєднався до нас. Він досвідчений тренер, який досяг успіхів у Бундеслізі, а також тут, у Ніцці.

Він скрізь заслужив на повагу та захоплення. Його спосіб розвитку команд подобається нам і повністю відповідає баченню щодо стилю гри, якого ми хочемо для Ніцци", — сказав власник клубу Джим Реткліфф.

Нагадаємо, що Фавр з 2018 по 2020 рік тренував дортмундську Боруссію. Останні два роки він знаходився у пошуках нового клубу.