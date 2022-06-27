Франция

Клуби Ліги 1 у сезоні-2022/2023 матимуть нових наставників.

Тиждень тому з'явилася інформація, що ПСЖ зголосився виплатити Ніцці компенсацію за Крістофа Галтьє. Парижани можуть офіційно оголосити про призначення нового головного тренера вже незабором.

"Орлята" у свою чергу вже знайшли французу заміну в особі Люсьєна Фавра. Нагадаємо, швейцарець вже очолював Ніццу з 2016-го по 2018-й роки, після чого пішов тренувати дортмундську Борусію.

Як повідомляє французький журналіст Клеман Броссард, Фавра вже сьогодні бачили на тренувальний базі "гімнастів". Цими вихідними над його контрактом працювали клубні юристи Ніцци. Офіційне оголошення очікується о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Ніццу можуть підсилити Кепа та Загаду, який працював під керівництвом Фавра у Дортмунді.