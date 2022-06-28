Франция

Стали відомі нові подробиці переговорів сторін.

Парі Сен-Жермен продовжує вести переговори із головним тренером команди Маурісіо Почеттіно щодо розірвання контракту.

Аргентинський фахівець визначився із вимогами до катарських власників клубу, повідомляє Marca. Мова йдеться про річну заробітну плату, яка залишається за контрактом.

Почеттіно більше не вимагатиме від чемпіонів Франції будь-яких бонусів чи компенсації за дострокове звільнення. За даними ЗМІ, сума досягає 6,3 млн євро.

Нагадаємо, що найближчим часом ПСЖ очолить Крістоф Галтьє.