Франция

Півзахисник виступатиме в складі новачка "елітного" дивізіону.

Французький Осер за підсумками цього сезону посів третє місце в Лізі 2, після чого за допомоги одразу двох послідовних серій пенальті в рамках плей-оф боротьби за місце в "елітному" дивізіоні проти Сошо та Сент-Етьєна вперше за 10 років зумів здобути право виступати на найвищому рівні у власній країні.

Зрозуміло, що на тлі цього досягнення новоприбулому учаснику Ліги 1 потрібно було підшукати підсилення під час літньої трансферної кампанії.

Осер при цьому вирішив ще й попрацювати на майбутнє, запросивши до свого складу 19-річного юнака з непростою футбольною долею в плані побудови спортивної кар’єри.

Півзахисник Кайс Руїс-Атіль є вихованцем ліонської футбольної школи, проте значну частину часу провів у академії каталонської Барселони, до складу якої повторно долучився на початку цього сезону, уже маючи при цьому досвід виступів у складі французького Парі Сен-Жермен.

Однак зрештою заграти в складі основної команди Хаві цьому виконавцеві можливості так і не надав, через що відносини поміж гравцем та клубом мали швидкоплинний характер.

Осер підібрав юнака вже в якості вільного агента, запропонувавши йому трирічний контракт.

На рівні Прімери 2 Руїс-Атіль відіграв 11 матчі, зробивши один гольовий пас.