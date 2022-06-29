Франция

Однак мюнхенцям для цього потрібно буде встояти в потужній конкуренції.

Канадський нападник французького Лілля Джонатан Девід є одним із найбільших надбань Ліги 1 в атакувальному плані, бо вже два роки свого перебування в цьому чемпіонаті досягає позначки в 13 забитих м’ячів за сезон.

Талановитим юнаком на цьому тлі цікавляться топ-клуби з майже всіх європейських чемпіонатів, до переліку яких свого часу належав англійський Ліверпуль, а також лондонський Арсенал та міланський Інтер.

"Доги" готові вести перемовини щодо 22-річного виконавця й уже встигли назвати його трансферну вартість — 50 млн євро.

Сума є значною, проте за певних умов, а саме відхід із складу команди нападника Роберта Левандовські, мюнхенська Баварія також планує приєднатися до перегонів за право підписати контракт із цим футболістом.

Як повідомляє німецька преса, Девід визначений як один із головних претендентів на підсилення "Рекордмайстера".

У цьому сезоні за 48 матчів Джонатан забив 19 голів.