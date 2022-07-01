Франция

Клуб офіційно заявив про відхід тренера.

Французький Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Хорхе Сампаолі.

Відомо, що досвідчений фахівець, у якого добре йшли справи у клубі, домовився з керівництвом про свій відхід.

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration.



👉 https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

"Ми задоволені досягнутим прогресом і пережитими разом емоціями, але після довгих роздумів обидві сторони, які діють в інтересах проекту ФК Марсель, домовилися покласти крапку на цьому етапі", — повідомило керівництво.

Після того, як клуб здобув путівку у Лігу чемпіонів, Сампаолі, за інформацією видання RMC, дуже хотів укріпити склад, щоб гідно виступити у наступному сезоні.

Але боси Марселя не узгодили з ним запропонованих гравців для підсилення. Президент Лонгорія повідомив йому, що для клубу важливіше зберегти трансферний баланс, тому Марсель чекатиме закінчення трансферного вікна, що підписати гравців дешевше.