Клуб офіційно заявив про відхід тренера.
Хорхе Сампаолі, Getty Images
01 липня 2022, 18:33
Французький Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Хорхе Сампаолі.
Відомо, що досвідчений фахівець, у якого добре йшли справи у клубі, домовився з керівництвом про свій відхід.
"Ми задоволені досягнутим прогресом і пережитими разом емоціями, але після довгих роздумів обидві сторони, які діють в інтересах проекту ФК Марсель, домовилися покласти крапку на цьому етапі", — повідомило керівництво.
Після того, як клуб здобув путівку у Лігу чемпіонів, Сампаолі, за інформацією видання RMC, дуже хотів укріпити склад, щоб гідно виступити у наступному сезоні.
Але боси Марселя не узгодили з ним запропонованих гравців для підсилення. Президент Лонгорія повідомив йому, що для клубу важливіше зберегти трансферний баланс, тому Марсель чекатиме закінчення трансферного вікна, що підписати гравців дешевше.