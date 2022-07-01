Клуб повернув француза на батьківщину.
Мусса Сіссоко, Getty Images
01 липня 2022, 19:50
Французький Нант на своєму сайті оголосив про перехід півзахисника Вотфорда Мусси Сіссоко.
Контракт з клубом досвідчений хавбек підписав на два роки — до літа 2024. Сума трансферу — 2 мільйони євро.
Нагадаємо, що Нант у минулому сезоні став володарем Кубку Франції, тому зіграє у Лізі Європи.
Для Сіссоко сезон-2021/22 був не зовсім вдалим, адже його Вотфорд вилетів у Чемпіоншип. На його рахунку в АПЛ 36 ігор, два голи та один асист.