Франция

Клуб повернув француза на батьківщину.

Французький Нант на своєму сайті оголосив про перехід півзахисника Вотфорда Мусси Сіссоко.

Контракт з клубом досвідчений хавбек підписав на два роки — до літа 2024. Сума трансферу — 2 мільйони євро.

Нагадаємо, що Нант у минулому сезоні став володарем Кубку Франції, тому зіграє у Лізі Європи.

Для Сіссоко сезон-2021/22 був не зовсім вдалим, адже його Вотфорд вилетів у Чемпіоншип. На його рахунку в АПЛ 36 ігор, два голи та один асист.