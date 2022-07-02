Спеціаліст знаходиться в одному кроку від парижан.
крістоф галт'є, getty iamges
02 липня 2022, 19:05
Вже колишній наставник Ніцци Крістоф Галт'є надзвичайно близький до того, щоб очолити Парі Сен-Жермен.
Очікується, що нового керманича чемпіонів Франції буде представлено в понеділок або вівторок, повідомляє Lequipe. Це буде приурочено до початку підготовки команди до нового сезону.
Контракт буде підписано на два роки, але не буде в собі мати пункту автоматичного продовження.
Також після цього буде оголошено про припинення співпраці із Маурісіо Почеттіно.
Раніше стало відомо ім'я нового головного тренера Ніцци.