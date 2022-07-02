Франция

Спеціаліст знаходиться в одному кроку від парижан.

Вже колишній наставник Ніцци Крістоф Галт'є надзвичайно близький до того, щоб очолити Парі Сен-Жермен.

Очікується, що нового керманича чемпіонів Франції буде представлено в понеділок або вівторок, повідомляє Lequipe. Це буде приурочено до початку підготовки команди до нового сезону.

Контракт буде підписано на два роки, але не буде в собі мати пункту автоматичного продовження.

Також після цього буде оголошено про припинення співпраці із Маурісіо Почеттіно.

Раніше стало відомо ім'я нового головного тренера Ніцци.