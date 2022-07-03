Франция

Хорватський керманич отримає місце в амбітному проєкті.

44-річний хорватський фахівець Ігор Тудор уже має неабиякий досвід роботи з командами з різних куточків Європи, тож геть не дивно, що французький Марсель, який станом на сьогодні розпочав будівництво якісно нового проєкту, захотів отримати цього головного тренера для управління основної команди.

Щодо початку перемовин між сторонами було відомо ще на початку цьогорічної літньої кампанії, однак уже за декілька днів до початку тренувальних зборів "провансальців" перед стартом нового сезону Марсель готується офіційно оголосити про досягнуту домовленість.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, саме для цього Тудор зараз і перебуває в розташуванні "біло-блакитних", а офіційне оголошення щодо його призначення заплановане на найближчий понеділок, 4 липня.

На чолі Марселя хорват може замінити Хорхе Сампаолі, який за підсумками минулого сезону здобув із командою другу сходинку та місце в Лізі чемпіонів УЄФА.

Колишнім клубом Тудора була італійська Верона, із якою він посів підсумкову дев’яту сходинку в Серії A.