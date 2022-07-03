Франция

У форварда ще є безліч варіантів для продовження кар’єри.

Аргентинський нападник Мауро Ікарді свого часу переходив зі складу міланського Інтера до французького Парі Сен-Жермен із відтінком скандалу, однак подальші виступи гравця в флагмані Ліги 1 навряд чи можна одностайно визнати вдалими.

Так вийшло, що 29-річний виконавець уже не перший рік потребує нового виклику в своїй професійній кар’єрі, і цього літа є всі підстави вважати, що наближення моменту його відходу з розташування "червоно-синіх" неминуче.

Першим у намаганні витягнути Ікарді з ПСЖ, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, був англійський Вулвергемптон, якому вдалось просунутись у перемовинах аж до стадії особистих домовленостей із футболістом.

Однак відповідь аргентинця на запит "вовків" виявилась для них незадовільною — Мауро відмовився від переходу до складу цього клубу.

Додатковими варіантами для Ікарді, якого керівництво ПСЖ не бачить у складі власної команди на прийдешній сезон, є трансфер до новачка Серії A, повернення до міланського Інтера, або подорож на батьківщину.

У цьому сезоні форвард за 30 матчів забив п’ять голів.