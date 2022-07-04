Франция

Конкуренція проти Ашрафа Хакімі пішла виконавцю не на користь.

Сезон-2021/22 навряд чи запам’ятається правому захиснику французького Парі Сен-Жермен Коліну Дагба з позитивної точки зору.

23-річний футболіст пропустив початок футбольного року через пошкодження гомілки, тоді як ще раніше впевненість у його перспективах у команді похитнув коштовний трансфер Ашрафа Хакімі з міланського Інтера.

Зрештою, молодий виконавець награв усього шість матчів за сезон, устигнувши при цьому зробити одну гольову передачу.

Подібна статистика виступів безперечно не пішла на користь розвитку Дагба, що розуміє й сам ПСЖ.

Варто зауважити, що "червоно-сині" все ще розраховують на цього виконавця в майбутньому, тому рішення щодо його оренди в Страсбур на наступний футбольний рік, як повідомляє французька преса, було ухвалено тільки із зауваженням про відсутність можливості повноцінного викупу.