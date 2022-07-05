Франция

25-річний нападник може змінити Бундеслігу на Лігу 1.

Монако виявляє серйозний інтерес до Бреля Емболо, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, "монегаски" вже зробили пропозицію щодо швейцарського футболіста. Сума становить близько 10 мільйонів євро. Переговори продовжуються. Емболо не проти перейти до Монако.

Контракт Бреля з Боруссією Менхенгладбах розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Емболо провів 31 матч у всіх турнірах: на його рахунку 9 голів та 6 результативних передач.