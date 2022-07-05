Франция

Новий головний тренер ПСЖ дав своє перше інтерв'ю.

Крістоф Галт'є радий, що йому дали шанс очолити ПСЖ, розповів про плани на майбутнє і чи залишиться у команді Неймар.

"Я зворушений, я пишаюся бути тут. Ми всі працюватимемо разом у правильному напрямку.

Я оцінюю покладену на мене відповідальність за те, щоб ПСЖ провів чудовий сезон. Якщо я прийняв цю пропозицію, то ця відповідальність полягає в тому, що я здатний на це. Поодинці це дуже складно, разом ми набагато сильніші.

Це привілея мати роздягальню такого рівня. Це змушує вас обмінюватися думками, але й нав'язувати, показувати, що немає жодних компромісів.

Підхід до гри відрізнятиметься від того, що я робив раніше. ПСЖ часто володіє м'ячем, маю неймовірних доступних гравців у складі".

Крістоф Галт'є не виключає, що ПСЖ гратиме у три захисники.

"Так, є варіант грати у три захисники".

Також Галт'є прокоментував той факт, що він народився у Марселі.

"Я тренер ПСЖ. Я народився в Марселі, це факт. Я працюю з пристрастю, ми шукаємо краще місце для перемоги. Немає кращого місця, ніж ПСЖ. Я відклав у бік своє марсельське походження".

55-річний фахівець дав свою оцінку Неймару.

"Неймар – гравець світового рівня, один із найкращих у світі. Який тренер не хотів би мати його? У мене є дуже чітке уявлення про те, чого я чекатиму від нього. Звичайно, я хочу, щоб він залишився".

На закінчення, Галт'є додав: "Я налаштований на те, щоб ця команда була дуже згуртованою, вимогливою та рішучою", — наводить слова з прес-конференції наставника журналіст Адрієн Греньє.

Нагадаємо, що Галт'є підписав угоду з ПСЖ на два гроки.