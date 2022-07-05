Франция

Французький фахівець очолив паризьку команду.

Крістоф Галт'є очолив ПСЖ, повідомили на прес-конференції столичної команди.

Колишній наставник Ніцци підписав угоду на два роки – до літа 2024. У його контракті немає опції продовження ще на один сезон.

Таким чином, Галт'є замінив на посаді головного тренера Маурісіо Почеттіно, якого було звільнено і, очікується, що отримає близько 10 мільйонів євро компенсації за достроковий розрив угоди.

Раніше стало відомо ім'я нового головного тренера Ніцци.