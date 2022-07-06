Франция

Александр Летелье залишиться в структурі клубу.

Третій воротар Парі Сен-Жермен поставив підпис під новим контрактом. Угода розрахована на два роки.

"Пишаюсь тим, що продовжив свій контракт. Не є секретом, що я дуже полюбив Париж та цей клуб. Велика честь для мене працювати в ПСЖ.

Найкращий спосіб віддячити клубу — це плідно працювати на благо команди та віддавати всього себе не тренуваннях", — прокоментував цю подію голкіпер.

Відзначимо, що за два роки у складі ПСЖ Летелье зіграв всього один матч, в якому зміг зберегти свої ворота "сухими".

Раніше ПСЖ оголосив про призначення Галт'є на посаду головного тренера команди.