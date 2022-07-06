Александр Летелье залишиться в структурі клубу.
александр летелье, фото псж
06 липня 2022, 18:10
Третій воротар Парі Сен-Жермен поставив підпис під новим контрактом. Угода розрахована на два роки.
"Пишаюсь тим, що продовжив свій контракт. Не є секретом, що я дуже полюбив Париж та цей клуб. Велика честь для мене працювати в ПСЖ.
Найкращий спосіб віддячити клубу — це плідно працювати на благо команди та віддавати всього себе не тренуваннях", — прокоментував цю подію голкіпер.
Відзначимо, що за два роки у складі ПСЖ Летелье зіграв всього один матч, в якому зміг зберегти свої ворота "сухими".
Раніше ПСЖ оголосив про призначення Галт'є на посаду головного тренера команди.