Досвідчений кіпер буде шукати собі нову команду.
Стів Манданда, Getty Images
06 липня 2022, 21:22
Легендарний воротар Марселя Стів Манданда залишив клуб. Про це повідомляє прес-служба "олімпійців".
Футболіст та клуб вирішили розірвати контракт, який тривав до літа 2024 року. Скоріш за все 37-річний Манданда знайшов собі новий клуб.
Страж воріт виступав за Марсель з 2007 року з перерво на Крістал Пелас (2016-2017). За цей час він зіграв 613 матчів.
Нагадаємо, що раніше Марсель призначив Ігора Тудора на посаду головного тренера.