Франция

Досвідчений кіпер буде шукати собі нову команду.

Легендарний воротар Марселя Стів Манданда залишив клуб. Про це повідомляє прес-служба "олімпійців".

Футболіст та клуб вирішили розірвати контракт, який тривав до літа 2024 року. Скоріш за все 37-річний Манданда знайшов собі новий клуб.

Страж воріт виступав за Марсель з 2007 року з перерво на Крістал Пелас (2016-2017). За цей час він зіграв 613 матчів.

Нагадаємо, що раніше Марсель призначив Ігора Тудора на посаду головного тренера.