Франция

Футболіст підписав нову угоду із парижанами.

Захисник ПСЖ Колен Дагба підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє прес-служба французького гранду.

Нова угода 23-річного футболіста із столичним клубом підписана до 30 червня 2025 року.

Але у наступному сезоні Дагба не допоможе ПСЖ, але продовжить кар'єру в іншому місці. Парижани відправили його у оренду у Страсбур на сезон-2022/23.

За останні чотири сезони він провів 77 матчів за Парі Сен-Жермен, забив один гол та віддав шість гольових передач.