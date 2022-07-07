Франция

Італієць продовжить кар'єру в стані чемпіонів Франції.

Парі Сен-Жермен близький до угоди із Сассуоло стосовно нападника команди Джанлуки Скамакки.

Колишня команда Роберто Де Дзербі отримає за свого футболіста 35 млн євро, повідомляє Ніколо Скіра. Окрім того, контракт буде містити в собі різноманітні бонуси.

Сам форвард зв'яже своє майбутнє із парижанами до літа 2027 року та отримає зарплату у 3,5 млн євро на рік.

Раніше стало відомо, який підписний бонус отримає Скамакка за цей перехід.