Франция

Італійський форвард може змінити клубну прописку.

Парі Сен-Жермен продовжує роботу над посиленням атакуючої лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Французький клуб працює над трансфером Джанлукі Скамаккі та готовий викласти за футболіста необхідну суму, повідомляє Le Parisien.

Джерело стверджує, що Парі Сен-Жермен заплатить за італійського нападаючого близько 50 мільйонів євро.

Варто відзначити, що в своєму 23-річному віці Скамакка вже встиг пограти в молодіжних складах Лаціо та Роми, нідерландського ПСВ та Сассуоло, а на дорослому рівні подорожував по орендах у Кремонезе, нідерландському Зволле, Асколі та Дженоа.

Нагадаємо, що раніше Сассуоло відхилив пропозицію Арсенала щодо Скамакки, який є метою багатьох клубів.