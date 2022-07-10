Клуб Прийшли Пішли

Анже Ульрік Енеме-Елла (п, Брайтон, ва)

Яхья Фофана (в, Гавр, ва)

Амін Салама (н, Дюнкерк, ва)

Хімад Абделлі (п, Гавр, ва)

Міха Блажич (з, Ференцварош, ва)

Халід Сабанович (з, Сараєво, ?)

Адрієн Уну (н, Міннесота, ?)

Ясон Мбок (н, Анже, ?)

Яссін Бельхдім (п, Анже, ?)

Фарід Ель Мелалі (н, По, по)

Антонін Бобішон (п, Нансі, по)

Сада Тіуб (н, Сент-Етьєн, по)

Пол Бернардоні (в, Сент-Етьєн, по)

Рашид Алію (н, Кортрейк, по)

Лоїс Діоні (н, Црвена Звєзда, по) Мохамед Алі Шо (н, Реал Сосьєдад, 12 млн)

Джиммі Кабо (п, Ланс, 2 млн)

Антоні Мандреа (в, Кан, ва)

Матіас Перейра Лаже (п, Брест, ва)

Томас Маньяні (п, Аяччо, ва)

Ромен Тома (з, Кан, ва)

Ісмаель Траоре (з, без клуба, ва)

Даніель Петкович (в, без клуба, ва)

Стефан Баокен (н, без клуба, ва)

Вінсен Манко (з, без клуба, ва)

Аяччо Томас Маньяні (п, Анже, ва)

Ромен Амума (н, Сент-Етьєн, ва)

Мікаель Альфонс (з, Маккабі Хайфа, ва)

Клемент Відаль (з, Монпельє, ва)

Кевін Спадануда (п, Аарау, ?)

Фаїз Матту (п, Шоле, по)

Тоні Нжике (п, Шоле, по)

Сімон Елісор (н, Вільфранш, по)

Сідні Обісса (з, Олімпік Шарлеруа, по)

Гедеон Калюлю (з, Лор'ян, ва)

Тоні Нжике (п, Арджеш, ва)

Фаїз Матту (п, Алмере Сіті, ва)

Клемент Відаль (п, Монпельє, по)

Жан-Філіпп Крассо (н, Сент-Етьєн, по)

Брест Ноа Фадіга (з, Гераклес, 350 тис.)

Матіас Перейра Лаже (п, Брест, ва)

Карамоко Дембеле (н, Селтік, ва)

Ромен Філіппото (н, Діжон, по) Себастьєн Сібуа (в, Лор'ян, ва)

Деніс Бейн (з, Осер, ва)

Пол Ласне (п, Париж, ва)

Ное Соу (з, По, ва)

Юльєн Фоссур'є (з, без клуба)

Ронель П'єр-Габріель (з, Майнц, по)

Люсьєн Агуме (п, Інтер, по)

Мартін Сатріано (н, Інтер, по)

Клермон Максім Гоналон (п, Гранада, ва)

Яніс Массолін (п, Мулін-Ізьор, ва)

Морі Діав (в, Лозанна, ва)

Нето Боргес (з, Генк, ва)

Сулеймане Сіссе (з, Ланс, ?)

Мехді Зеффане (з, без клуба)

Олівер Камдем (з, Клермон, ?)

Баїла Діалло (з, Орлеан, по)

Юльєн Боєр (з, Бастія, по)

Брандон Бає (п, Лустенау, по)

Брайан Сілва Тейшейра (н, Лустенау, по)

Тілль Сіссохо (з, Кевії, по)

Соф'ян Шардер (н, Уши, по)

Мухаммед Хам (п, Лустенау, по)

Сем Тюркмен (п, Лустенау, по)

Саліс Абдул Самед (п, Ланс, 5 млн)

Акім Зедадка (з, Лілль, ва)

Брайан Сілва Тейшейра (н, Лустенау, ва)

Тілль Сіссохо (з, Кевії, ва)

Артур Десма (в, Гавр, ?)

Жосуе Альберт (з, без клуба)

Вітал Нсімба (з, без клуба)

Жером Фойо (з, без клуба)

Лукас Да Кунья (н, Ніцца, по)

П'єр-Ів Амель (н, Лор'ян, по)

Ланс Лої Опенда (н, Брюгге, 9,8 млн)

Адам Букса (н, Нью-Інгленд, 6 млн) Бріс Самба (в, Ноттінгем, 5 млн)

Саліс Абдул Самед (п, Клермон, 5 млн)

Джиммі Кабо (п, Ланс, 2 млн)

Лукаш Пореба (п, Заглембе, ва)

Том Дюкрок (п, Бастія, по)

Жонатан Варан (п, Родез, по)

Шарль Болі (п, Віченца, по)

Ісмаель Бура (з, Гавр, по)

Сімон Банза (н, Фамалікан, по)

Стивен Форте (з, Остенде, по)

Адам Уджані (п, Стад Бріошан, по)

Бубакар Камара (н, Ле-Ман, по)

Гаетан Робалі (н, Валансьєн, по)

Корентен Жан (н, Майамі, 1,09 млн)

Яннік Каузак (завершив кар'єру)

Бубакар Камара (н, без клуба )

Жонатан Варан (п, без клуба)

Арно Калімуендо (н, ПСЖ, по)

Лілль Александро (з, Шавіш, 2 млн)

Йонас Мартен (п, Ренн, ва)

Акім Зедадка (з, Клермон, ва)

Люка Шевальє (в, Валансьєн, по)

Юсуф Язиджі (п, ЦСКА Москва, по) Свен Ботман (з, Ньюкасл, 37 млн)

Зекі Челік (з, Рома, 7 млн)

Бурак Їлмаз (н, Фортуна Сіттард, ва)

Шека (п, без клуба)

Жеремі П'є (з, без клуба)

Орестіс Карнезіс (в, закінчив кар'єру)

Хатем Бен Арфа (п, без клуба)

Іво Грбіч (в, Атлетіко Мадрид, по)

Ліон Йоханн Лепенан (п, Кан, 4,25 млн)

Корентен Толіссо (п, Баварія, ва)

Александр Ляказетт (н, Арсенал, ва)

Ремі Рью (в, Кан, ва)

Флорен Да Сілва (п, Вільфранш, по)

Каміло (п, Куяба, по)

Яя Сумаре (н, Вільфранш, по)

Юссуф Коне (з, Труа, по)

Дженк Озкаджар (п, Леувен, по)

Малкольм Барколя (в, Тузла Сіті, ва)

Папе Шейх (п, Аріс, ва)

Хабіб Кейта (м, Кортрейк, ор)

Джейсон Денаєр (з, без клуба)

Тангі Ндомбеле (п, Тоттенгем, по)

Емерсон (з, Челсі, по)

Лор'ян Дарлін Йонгва (з, Шамуа Ньор, 1,5 млн)

Гедеон Калюлю (з, Лор'ян, ва)

Юльєн Пончо (м, Нім, по)

Умут Бозок (н, Касимпаша, по)

П'єр-Ів Амель (н, Лор'ян, по)

Адріан Грбіч (м, Вітесс, по)

Лорі Муйоколо (з, Бур-ен-Бресс, по)

Таофік Ісмаїл (н, Валеренга, по) П'єр-Ів Амель (н, Париж, 1,2 млн)

Убулон Мендес (з, Альмерія, ва)

Тома Каллен (в, Аннесі, ва)

Жероме Ерго (з, без клуба)

Жеремі Морель (п, без клуба)

Марсель Пау Лопес (в, Рома, 12 млн)

Маттео Гендузі (п, Арсенал, 11 млн)

Ченгіз Юндер (н, Рома, 9 млн)

Аркадіуш Мілік (н, Наполі, 8,5 млн)

Ісак туре (н, Гавр, 5,5 млн)

Жордан Амаві (з, Ніцца, по)

Самуель Жиго (з, Спартак Москва, по)

Неманья Радоніч (н, Бенфіка, по)

Люка Перрен (з, Страсбур, по)

Кевін Строотман (п, Кальярі, по) Люка Перрен (з, Страсбур, 1,6 млн)

Стів Манданда (в, Ренн, ва)

Бубакар Камара (м, Астон Вілла, ва)

Неманья Радоніч (н, Торіно, оренда)

Аркадіуш Мілік (н, Наполі, по)

Амін Аріт (п, Шальке, по)

Вільям Саліба (з, Арсенал, по)

Пау Лопес (в, Рома, по)

Маттео Гендузі (п, Арсенал, по)

Ченгіз Юндер (н, Рома, по)



Монако Такумі Мінаміно (н, Ліверпуль, 15 млн)

Страхіня Павлович (з, Базель, по)

П'єтро Пеллегрі (н, Торіно, по)

Віллем Жеббельс (н, Нант, по)

Антоні Мусаба (н, Геренвен, по)

Антоніо Баррека (з, Лечче, по)

Бенжамен Леком (в, Атлетіко, по)

Жан-Ед Ахолу (п, Страсбур, по) Орельєн Чуамені (п, Реал Мадрид, 80 млн)

Страхіня Павлович (з, Зальцбург, 8,5 млн)

П'єтро Пеллегрі (н, Торіно, 6 млн)

Жан-Ед Ахолу (п, Страсбур, 3 млн)

Віто Манноне (в, без клуба)

​Джибріль Сідібе (з, без клуба)

Сеск Фабрегас (п, без клуба)

Монпельє Фелає Сако (з, Віторія Гімараєш, ор. за 500 тис.)

Тео Сент-Люк (з, Нім, ва)

Арно Норден (н, Сент-Етьєн, ва)

Вахбі Хазрі (н, Сент-Етьєн, ва)

Файто Мауасса (з, Брюгге, ор)

Клемен Відаль (з, Аяччо, по)

Матіас Суарес (з, Монтевідео Сіті, по) Флорен Молле (п, Шальке, 500 тис.)

Міхайло Рістіч (з, Бенфіка, ва)

Клемен Відаль (з, Аяччо, ва)

Джуніор Самбіа (з, без клуба)

Амброуз Ойонго (з, без клуба)

Тулер (з, Фламенго, по)

Ніколас Джоаккіні (н, Кан, по)

Нант Мусса Сіссоко (п, Вотфорд, 2 млн)

Абдул Кадер Бамба (п, Ам'єн, по)

Брідж Нділу (в, Кевії, по) Жан-Кевін Огюстен (н, Базель, ва)

Ролі Перейра де Са (п, Сошо, ва)

Рендал Коло Муані (н, Айнтрахт, ва)

Каліфа Кулібалі (н, без клубу)

Віллем Жеббельс (н, Монако, по)

Осман Букарі (н, Гент, по)

Вілан Сіпрієн (п, Парма, по)

Ніцца Марцин Булка (в, ПСЖ, 2 млн)

Бадредін Буанані (н, Лілль, ва)

Робсон Бамбу (з, Корінтіанс, по)

Лукас Да Кунья (н, Клермон, по)

Ібрагім Сіссе (з, Ле-Ман, по)

Дежи Сотона (н, Брентфорд, по)

Дан Ндоє (н, Базель, по)

Алексіс Троуілле (п, Осер, по)

Енді Пелмар (з, Базель, по)

Жан Н'Гюссан (п, Лозанна, по)

Вальтер Бенітез (в, ПСВ, ва)

Дан Ндоє (н, Базель, ?)

Енді Пелмар (з, Базель, ?)

Жан Н'Гюссан (п, Нім, по)

Ісан Сако (п, без клубу)

Жордан Амаві (з, Марсель, по)

Марцин Булка (в, ПСЖ, по)

Джастін Клюйверт (н, Рома, по)

Осер Юссуф М'Шангама (п, Генгам, ва)

Деніс Бейн (з, Брест, ва)

Кайс Руїс-Атіль (п, без клубу)

Кенжи-Ван Бото (з, По, по) Раян Понті (н, Бурк-ан-Брес, ва)

Іяд Мохамед (п, Кан, ва)

Карлен Аркус (з, Вітесс, ва)

Джи Сяосюань (н, без клубу)

Алі Ндом (п, без клубу)

Готьє Льоріс (з , без клубу )

Клемен Акпа (з, Орлеан, ор)

Алексіс Труілле (п, Ніцца, по)

ПСЖ Вітінья (п, Порту, 41,5 млн)

Нуну Мендеш (з, Спортінг, 38,0 млн)

Тьєрно Бальде (з, Гавр, по)

Серхіо Ріко (в, Мальорка, по)

Тедді Алло (з, Ейпен, по)

Кенні Нажера (н, Авранш, по)

Рафінья (п, Реал Сосьєдад, по)

Пабло Сарабія (н, Спортінг, по)

Арно Калімуендо (н, Ланс, по)

Тімоте Пембеле (з, Бордо, по)

Марцин Булка (в, Ніцца, по)

Альфонс Ареола (в, Вест Гем, по) Альфонс Ареола (в, Вест Гем, 9,3 млн)

Марцин Булка (в, Ніцца, 2,0 млн)

Анхель Ді Марія (н, Ювентус, ва)

Хаві Сімонс (п, ПСВ, ва)

Колін Дагба (з, Страсбур, ор)

Нуну Мендеш (з, Спортінг, по)

Реймс Ендрю Гравільон (з, Інтер, 3,5 млн)

Еммануель Агбаду (з, Ейпен, 2,6 млн)

Патрік Пентц (в, Аустрія, ва)

Максім Бузі (з, Парма, ?)

Фоде Дукуре (з, Црвена Звєзда, по)

Мамаду Мбоу (з, Нім, по)

Н'Дрі Філіпп Коффі (н, Пасуш Феррейра, по)

Тібо Де Смет (з, Берсхот, по)

Кай Зіргейс (н, Гераклес, по)

Рафік Гюїтан (п, Марітіму, по)

Дерек Кутеса (н, Зюльте-Варгем, по)

Даріо Марешич (з, ЛАСК, по)

Тімоте Нкада (н, Орлеан, по) Жислейн Конан (з, Аль-Наср, ва)

Самбу Сіссоко (п, Сере, ва)

Мусса Думбія (н, Сошо, ва)

Максім Бузі (з, Парма, по)

Ендрю Гравільон (з, Інтер, по)

Ренн Стів Манданда (в, Марсель, ва)

Янн Гбоо (п, Вітесс, по)

Франк Рівольє (н, Стад Бріошан, по)

Джеймс Леа Сілікі (п, Мідлсбро, по)

Матті Аблін (н, Гавр, по)

Метехан Гюджлюо (н, Еммен, по) Наєф Агерд (з, Вест Гем, 35 млн)

Жонас Мартен (п, Лілль, ва)

Пепе Боне (в, Црвена Звєзда, ва)

Жеремі Желін (з, Ам'єн, ва)



Страсбур Жан-Ед Ахолу (п, Монако, 3 млн)

Люка Перрен (з, Страсбур, 1,6 млн)

Томас Делен (з, Мец, ва)

Колін Дагба (з, Страсбур, ор)

Бінгуру Камара (в, Шарлеруа, по)

Лебо Мотіба (н, Труа, по)

Александр П'єр (в, Ансі, по)

Махаме Сібі (п, Париж, по)

Марвін Сеная (з, Сошо, по)

Мехді Шахірі (н, Кан, по)

Махаме Сібі (п, Мальме, 1 млн)

Антоні Сасі (з, Майнц, ва)

Марвін Елімбі (з, Орлеан, ор)

Мехді Шахірі (н, Париж, ор)

Маджид Варіс (н, без клубу)

Фредерік Гілберт (з, Астон Вілла, по)

Жан-Ед Ахолу (п, Страсбур, по)

Люка Перрен (з, Страсбур, по)



Труа Савіо (н, Атлетіко Мінейро, 6,5 млн)

Джексон Поросо (з, Боавішта, 3,5 млн)

Маамаду Дембеле (з, По, по)

Джиммі Жиродон (з, Леганес, по)

Леві Люмека (н, Вілафранкенсе, по)

Габріель Мютомбо (з, Вілафранкенсе, по)

Микола Кухаревич (н, Левен, по)

Руї Пірес (п, Пасуш Феррейра, по) Жюліан Б'янкон (з, Ноттінгем Форест, 10 млн)

Себастьєн Рено (в, Версаль, ва)

Джиммі Жиродон (з, Сент-Етьєн, ва)

Ділан Шамбос (п, Сент-Етьєн, ва)

Метіньо (п, Ломмель, ор)

Бенранді Абдалла (з, без клубу)

Руї Пірес (п, без клубу)

Габріель Мютомбо (з, без клубу)

Раян Буаллак (в, без клубу)

Іке Угбо (н, Генк, по)

Лебо Мотіба (н, Страсбур, по)

Юссуф Коне (з, Труа, по)