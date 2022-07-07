Франция

Юнак може в майбутньому конкурувати за місце на поле з Русланом Маліновським.

Бергамаська Аталанта за підсумками сезону-2021/22 залишилась без місця в єврокубках, тож прийдешній футбольний рік для неї буде проходити за умов необхідності повертати втрачені позиції в національній першості.

"Оробічі" задля цього під час літнього міжсезонні намагаються активно вивчати трансферний ринок на предмет пошуку молодих виконавців із великим потенціалом.

Одним із таких у Франції вважається півзахисник Уоррен Бондо, який нещодавно завершив власні взаємини з Нансі, із яким колись розпочинав шлях у "дорослому" футболі, проте наразі команда вилетіла до третього за силою дивізіону.

18-річний футболіст на полі відіграє роль центрального півзахисника, проте швидкісні дані також дозволяють йому посісти місце на обох флангах.

У цьому сезоні француз конголезького походження зіграв 39 матчів, відзначившись двома голами та двома гольовими передачами.