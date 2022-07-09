Франция

Півзахисник не потрібен ні в Мілані, ні в Лондоні.

Орендна угода щодо французького півзахисника Тьємуе Бакайоко між лондонським Челсі та італійським Міланом, після завершення минулого сезону, триватиме ще рік, однак "россонері" не мають у власних планах використання цього футболіста під час ротації стартового складу.

Оскільки 27-річний виконавець фактично знаходиться поза футболом, то "сині" найближчим часом мають наміри передивитись умови контракту з новоспеченими чемпіонами Серії A з метою переведення гравця до складу іншої команди.

Від цього сценарію може отримати неабиякий зиск французький Марсель, до якого з пропозицією щодо переведення Бакайоко звернулись представники футболіста.

Як зазначає французька преса, для "провансальців" також матиме силу опція викупу Тьємуе за 20 млн євро, яка до цього була в розпорядженні Мілану.

За останній футбольний рік француз награв 607 хвилин у 18 поєдинках.