Франция

Юнак поки що не може пробитись до основного складу.

Англійський Манчестер Сіті свого часу зіграв на перспективу, коли в 2020 році домовився із бразильською Курітібою щодо трансферу правого захисника Яна Коуту за 6 млн євро.

Із того часу минуло вже два сезони, проте 20-річний виконавець ще не може похизуватись жодним матчем за основну команду "містян".

Натомість, бразилець вже мав змогу пограти в складі іспанської Жирони та португальської Браги на правах оренди.

Загалом на європейському субконтиненті бразилець провів уже 72 матчі, забивши три голи та віддавши дев’ять гольових передач.

Однак Хосепа Гвардіолу ці показники не вражають настільки, аби він міг довірити Яну місце в ротації на наступний сезон.

Із великою ймовірністю на гравця очікує ще один сезон в оренді, яка цього разу може пройти в складі французького Марселя.

Конкурувати з "провансальцями" буде португальський Порту, який залишився під враженням від виступів футболіста в Прімейра Лізі.