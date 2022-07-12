Франция

Про нові тренерські проблеми срібного призера Ліги 1 розповідає Football.ua.

Анді Делор до останнього часу вважався доволі посереднім французьким форвардом. Фактично до кількох останніх років в його кар’єрі була лише одна знакова подія – перший тур чемпіонату Франції сезону-2015/16, в якому Анді – тоді гравець Кану – забив єдиний гол Марселю. Завдяки цьому аутсайдер переміг, а тодішній головний тренер марсельців Марсело Б’єлса подав у відставку.

Аргентинський тренер ще до того мав прізвисько "божевільний", але така різка відставка тільки додала легенд про непростий характер легендарного Б’єлси. Чи треба казати, що він став єдиним тренером в історії французького чемпіонату, який звільнився після першого ж туру. Уже потім у ЗМІ підуть наступны чутки: взагалі-то Марсело був не вдоволений трансферною політикою, а програшна гра просто стала останньою краплею.

Шість років потому Марсель знову втрачає аргентинського тренера посеред літа. Цього разу вже Хорхе Сампаолі припинив роботу, перед тим збудувавши одну з найяскравіших команд Європи і вивівши Марсель у Лігу чемпіонів. Скільки у цих історіях спільного, а скільки – різного? Давайте розберемось.

Чому звільнився Сампаолі і до чого тут Аксель Вітцель?

Для більшої наочності давайте відтворимо хронологію подій із ключовими рішеннями.

Січень 2022: Марсель оголошує про підписання Самуєля Жиго за півроку до закінчення його контракту в одній з команд Північної Монголії. Стає зрозуміло, що Вільям Саліба, який належить Арсеналу, залишатись в клубі не буде. Хоча він був основним центральним захисником команди та у підсумку став найкращим молодим гравцем Ліги 1 у сезоні-2021/22.

Травень 2022: кінець сезону, Марсель забирає срібні медалі, всі щасливі після дуже крутого сезону.

Початок червня: Марсель підписує 19-тирічного Ісаака Туре, вперто цікавиться Акселем Вітцелем. Арсенал офіційно оголошує, що не буде продавати Саліба Марселю. Бубакар Камара переходить в Астон-Вілу як вільний агент.

Середина червня: повідомляється, що Марсель знаходиться на продвинутій стадії переговорів з Вітцелем.

Кінець червня: провал переговорів з Вітцелем;

30 червня: вихід команди з відпустки.

Ранок першого липня: Марсельські журналісти починають писати про можливе звільнення Сампаолі.

Середина дня першого липня: Сампаолі подає заяву на звільнення.

Із цієї хорології можна зробити головний висновок: до приїзду команди на базу не було навіть чуток про звільнення Сампаолі. Тобто, скоріш за все, рішення тренер прийняв після особистого спілкування з керівництвом команди в перший же день передсезонної підготовки.

Слід розуміти: структура гри Марселя Самполі – надскладна. Вона базується на контролі простору, швидких переходах між фазами гри і фактично виділяється неповторною надвисокою інтенсивністю. Така структура гри вимагає універсальних, подекуди унікальних гравців. Двох з яких Марсель втратив за один місяць.

Як Саліба, так і Камара уособлювали сучасне уявлення про футбол. Обидва – універсальні солдати, які на полі вміють плюс-мінус все. Особливо це стосується Бубакара Камара, який в свої 22 роки витягував і лідерство в роздягальні, і ритм на полі, і перший пас, і підстраховку партнерів на випадок провалів. За весь чемпіонат і Саліба, і Камара пропустили через рішення тренера на двох всього три матчі. Що ще раз підкреслює їх важливість для структури гри Самполі.

Підкреслю: замінити обох гравців рівноцінно – неможливо, виходячи з фінансових можливостей Марселя. І не факт, що це було б можливим, аби команда мала умовно безліміт на покупку рівноцінних замін.

Тож дуже симптоматично, що Саліба замінили Самуелем Жиго – значно обмеженішим футболістом. А Бубакару Камара заміну взагалі не знайшли, проваливши підписання Акселя Вітцеля. Так, Марсель викупив в Арсенала центрального півзахисника Маттео Гендузі на постійній основі, але цей гравець більш атакувального плану, ніж Камара.

Схоже, що Сампаолі приходив в команду під інші гарантії. Він опинився перед завданням будувати команду з новими ігровими зв’язками. І це – після надуспішного сезону та перед складним лігочемпіонським турне.

Хто такий Ігор Тудор і навіщо він потрібен?

Нового тренера в Марселі знайшли за чотири дні. Після швидких переговорів хорват вже встиг сфотографуватись на Велодромі з клубною футболкою і дати першу прес-конференцію. До Марселю Тудор працював в Удінезе та Вероні. Крім того, входив до тренерського складу Ювентуса.

Чому вибрали саме Тудора? Здається, керівництво команди намагалось знайти найбільш схожого на Сампаолі тренера з числа тих, хто шукає роботу. Футбол, який пропагує хорват, найбільше нагадує догми Гасперіні. Тому в загальних рисах схожість з граю Сампаолі і справді є.

Інше питання – це рівень, на якому ця схожість може бути реалізована. Тудор має за плечима лише один відносно успішний проект – один сезон у Вероні. Проте, при всій повазі до древнього італійського клубу, там не було жодного гравця, який, наприклад, погрожував керівництву команди порізати собі ж хрестоподібні зв’язки (мова про скандальну історію з відходом Дімітрі Пає з Вест Гема). Високих задач Верона перед собою також ніколи не ставила. І що важливо — фанати там набагато спокійніші.

Призначення Тудора в багатьох аспектах — це не відповідь на запитання. Скоріше це рішення, яке викликає ще більше запитань до керівництва Марселя.

Звісно, дуже хочеться провести аналогії з літом 2015 року. Після різкого звільнення Марсело Б’єлси Марсель обрав на посаду тренера також неочевидний варіант. Тоді команду очолив іспанець Мітчел, який довів клуб до найгіршого результату у 21 сторіччі. Для Мітчела робота у Марселі була найбільш статусним викликом у житті.

На щастя, нині Марсель інший. У Тудора більше часу на підготовку команди, керівництво обіцяє сприяти комплектуванню. Новий коуч, зайшовши на посаду, не виглядає розгублено. Є надії, що він знає, що і як робити.

Найкраще майбутнє Марселя характеризує одна проста та влучна фраза.

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Богдан Максимець