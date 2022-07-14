Франция

Конкурент Яремчука може змінити чемпіонат.

Парі Сен-Жермен продовжує трансферну кампанію із урахуванням побажань нового головного тренера команди Крістофа Галтьє.

Так, чемпіони Франції зацікавились послугами нападника Бенфіки Гонсалу Рамуша, повідомляє Фабріціо Романо. Директор ПСЖ Луіс Кампуш оцінює здібності португальця нижче, ніж Юго Екітіке, але допускає можливість, що форвард Реймсу обере інший клуб для продовження кар'єри.

Окрім того, французький гранд продовжує переговори із Сассуоло стосовно Джанлуки Скамакки, але не може знизити ціну за форварда у 50 млн євро.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ може продовжити контракт із Ліонелем Мессі.