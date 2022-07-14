Франция

Парижани роздумують над продовженням співпраці з легендою.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання Marca, ПСЖ зацікавлений у продовженні контракту з Лео Мессі. Чинна угода семиразового володаря Золотого м'яча з парижанами діє до літа 2023-го року, тоді як вони воліють продовжити її ще на рік.

Парижани бачать у Мессі не тільки вагому спортивну складову (що, звісно ж, першочергово), але й джерело прибутку, так-як він приносить клубу нові спонсорські контракти.

Сам аргентинець наразі чекає Чемпіонату світу і прийме рішення тільки після Мундіалю.

Нагадаємо, що ПСЖ контактує з Мендешем щодо Роналду.