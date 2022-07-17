Франция

Навряд чи й самі англійці бажають продавати свого виконавця.

Дебютний сезон у англійській Прем’єр-лізі у виконанні португальського захисника Нуну Тавареша в складі лондонського Арсеналу можна вважати вдалим, оскільки 22-річний виконавець повсякчас з’являвся в складі "канонірів".

Однак непогані статистичні показники — 28 матчів, 1 гол, 2 гольових паси — зрештою не гарантують йому збереження місця в складі команди Мікеля Артети.

Під час поточного трансферного вікна з’явилась інформація, що португальцем посилено цікавиться французький Марсель, що планує побудувати свій новий проєкт найближчими роками.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "провансальці" ще навіть для себе не встигли вирішити, чи потрібен їм саме представник Арсеналу, чи вони натомість зможуть домовитись щодо придбання захисника Лансу Жонатана Клауса.

Нагадаємо, що Тавареш лише минулорічного міжсезоння перейшов зі складу лісабонської Бенфіки до лондонського клуба за 8 млн євро.