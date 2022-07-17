Франция

Гравець ще порівняно нещодавно грав у академії свого клубу.

Румунська школа футболі періодично дивує весь футбольний світ якісними виконавцями, а 19-річного флангового нападника Рареша Іліє на батьківщині відносять до чергового надталановитого покоління вихованців бухарестського Рапіда.

Тож не дивно, що в настільки юному віці футболістом уже зацікавились представники топ-чемпіонатів, а найспритнішою в цих перегонах виявилась французька Ніцца.

"Орлики", за даними французької преси, виклали за виконавця 5 млн євро + різноманітні бонуси, тоді як сам футболіст буде отримувати на лазурному узбережжі 450 тис. євро на рік.

За минулий футбольний рік Іліє награв 38 матчів, забивши шість голів та віддавши 10 гольових передач.