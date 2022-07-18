Парижани хочуть підписати молодий талант.
Гонсалу Инасиу, getty images
18 липня 2022, 23:48
Парі Сен-Жермен розглядає варіанти посилення оборонної лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання A Bola, французький клуб націлився на підписання захисника лісабонського Спортінгу Гонсалу Ігнасіо.
Минулого сезону 20-річний футболіст провів 45 матчів на клубному рівні, у яких відзначився п'ятьма голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен розглядає варіант із продажем свого центрального захисника Преснеля Кімпембе.