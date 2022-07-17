Англия

ПСЖ відпустить футболіста лише після гарної пропозиції.

Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, лондонський клуб готовий запропонувати за 26-річного француза 45-50 мільйонів євро, проте парижани вимагають 60-65 млн євро.

Також наголошується, що керівництво французького клубу готове залишити футболіста у своєму клубі, оскільки вважають його важливою частиною майбутнього проекту, але вони готові його відпустити у разі гарної пропозиції.

Минулого сезону Кімпембе провів 41 матч, у яких забив два м'ячі.

Раніше новий головний тренер чемпіонів Франції Крістоф Галт'є висловився стосовно можливого відходу футболіста.