Франция

Новий комплект створено у традиційному колабі із Air Jordan та виконано у сіро-чорному забарвленні.

Парі Сен-Жермен на своєму офіційному сайті презентував новий комплект виїзної форми на сезон-2022/23.

Прес-служба паризького гранду повідомляє, що кольористика та окремі елементи свіжого комплекту віддають данину поваги домашній арені клубу — Парк де Пренс, котра в цьому році відмітить своє 50-річчя. На даний момент ПСЖ провів у "Парку Принців" 1147 поєдинків.

Діючий чемпіон Франції офіційно презентує форму у товариському матчі проти Кавасакі Фронтале в рамах турне по Японії.

Нещодавно повідомлялося, що захисником ПСЖ Преснелем Кімпембе цікавиться лондонський Челсі.