Англія

Лондонці хочуть підписати захисника.

Челсі продовжує роботу на трансферному ринку з метою посилення оборонної лінії поля.

Як повідомляє видання Daily Mail, лондонці зробили пропозицію щодо Преснеля Кімпембе у розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні захисник ПСЖ відіграв 41 матч, забивши двічі та віддавши одну гольову передачу.

Нагадаємо, що також сам французський футболіст бажає не змінювати клуб цього літа та продовжити виступи за парижан.