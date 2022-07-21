Франция

Крістоф Галт'є ввів жорсткі правила у команді.

Новий головний тренер ПСЖ Крістоф Галт'є посилив дисципліну в команді, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, гравцям паризького клубу заборонено користуватися телефонами під час їжі.

Також футболістів, які запізнилися на початок тренування без поважної причини, не пускають на заняття та відправляють додому.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ продемонстрував нову виїзну форму сезону-2022/23.