Франция

Французький колектив продовжує робити ставку на молодь.

Французький нападник Юго Екетіке в минулому сезоні продемонстрував відмінну результативність, забивши 11 голів та віддавши чотири гольові передачі за 26 матчів, а вже під час поточної трансферної кампанії перебрався зі складу скромного Реймса до чинного чемпіона країни — Парі Сен-Жермен.

Залишатись без можливості ротації на головній позиції атакувальної ланки "червоно-білі" не мають намірів, тож наразі їхньою головною задачею на ринку переходів є пошук гідного кандидата на заміну Екетіке.

Ним, безумовно, може вважатись форвард лондонського Арсеналу Фоларін Балогун, який останні півроку відіграв у Мідлсбро на правах оренди.

За цей час 21-річний англієць забезпечив собі по три голи та результативні передачі в 21 матчі.

Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 4 млн євро.