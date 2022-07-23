Франция

30-річний футболіст не має наміру залишати паризьку команду.

Неймар заявив, що не хоче йти з ПСЖ цього літа.

"Я хочу залишитись у ПСЖ. Ніхто в клубі не говорив мені нічого про плани, пов'язані з моїм майбутнім.

Не знаю чого хоче клуб, але я хочу залишитися", — сказав в інтерв'ю AFP Неймар.

Минулого сезону 30-річний бразилець забив 13 голів і зробив 8 результативних передач у 26 матчах за парижан.

Нагадаємо, що Неймар перейшов до ПСЖ у серпні 2017 року з Барселони за 222 мільйони євро.