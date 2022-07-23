30-річний футболіст не має наміру залишати паризьку команду.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
23 липня 2022, 21:59
Неймар заявив, що не хоче йти з ПСЖ цього літа.
"Я хочу залишитись у ПСЖ. Ніхто в клубі не говорив мені нічого про плани, пов'язані з моїм майбутнім.
Не знаю чого хоче клуб, але я хочу залишитися", — сказав в інтерв'ю AFP Неймар.
Минулого сезону 30-річний бразилець забив 13 голів і зробив 8 результативних передач у 26 матчах за парижан.
Нагадаємо, що Неймар перейшов до ПСЖ у серпні 2017 року з Барселони за 222 мільйони євро.