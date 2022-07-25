Французькі клуби зацікавлені у послугах 27-річного футболіста.
АДРІЄН РАБЬО, GETTY IMAGES
25 липня 2022, 18:28
ПСЖ та Ліон зацікавлені у послугах Адрієна Рабьо, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За інформацією джерела, обидва клуби хочуть отримати 27-річного півзахисника безкоштовно. Зазначимо, що контракт Рабьо з Ювентус розрахований до літа 2023 року.
Нагадаємо, що з 2012 до 2019 року Рабьо виступав за ПСЖ.
Минулого сезону Адрієн провів 45 матчів за Ювентус у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.