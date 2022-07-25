Франция

33-річний футболіст веде переговори із французькою командою.

Марсель зацікавлений у послугах Алексіса Санчеса, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, між 33-річним футболістом та французькою командою йдуть переговори.

Інтер не проти відпустити Санчеса і, за чутками, навіть готовий виплатити йому чотири мільйони євро як компенсацію за розірвання контракту.

Минулого сезону Санчес провів 38 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач.