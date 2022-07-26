Франция

35-річний футболіст може продовжити кар'єру у Лізі 1.

Каспер Шмейхель не проти перейти до Ніцци, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, 35-річний данець уже дав добро на перехід.

У Шмейхеля контракт до 2023 року, але він може цього літа піти безкоштовно, якщо Лестер знайде заміну. Поки що цього не вдалося зробити.

Зазначимо, що Шмейхель виступає за Лестер з 2011 року: він виграв чемпіонат Англії у 2016 році та Кубок Англії у 2021 році з "лисицями".