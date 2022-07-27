Франция

Французький чемпіон із великими складнощами просувається шляхом перемовин.

Інтерес французького Парі Сен-Жермен до центрального захисника міланського Інтера Мілана Шкрініара вже ні для кого не є новиною, однак домовитись про прийнятну для себе суму відступних чинні чемпіони Ліги 1 досі не можуть.

Разом із тим, "змії" останнім часом почали отримувати пропозиції щодо свого виконавця ще й від лондонського Челсі, тож "червоно-сині" найближчим часом мають пришвидшитись у процесі укладання домовленостей із італійським грандом.

Саме для цього, як повідомляє італійська преса, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі особисто завітає до Лондона, де в нього запланована зустріч із посередником під час перемовин Паоло Бусардо.

Інтер і досі продовжує запитувати за 27-річного виконавця 70 млн євро, тоді як остання пропозиція парижан склала 60 млн євро + різноманітні бонуси.

Зауважимо, що поточний контракт словака розрахований до 2023 року, тож Інтер або отримає гроші за його продаж зараз, або футболіст відійде іншому клубові безкоштовно вже через рік.

У минулому сезоні Мілан у 48 матчах забив чотири голи.