Італія

Невдача з трансфером Бремера поставила всі крапки над "і".

Між Інтером та ПСЖ досі нема домовленості щодо трансферу Мілана Шкрініара — про це повідомляє Фабріціо Романо. "Нерадзуррі" не прийняли останню пропозицію парижан у 50 мільйонів євро.

Ситуацію у перемовинах погіршила невдача міланців у підписанні Бремера. Нагадаємо, що бразилець обрав Ювентус, хоча був близький до переходу в Інтер.

Враховуючи нові обставини, міланці точно не відпускатимуть 27-річного словацького оборонця за ті гроші, які пропонує ПСЖ.

Раніше була інформація, що Шкрініара хоче купити Челсі.