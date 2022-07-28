Франция

Перехід здійсниться, якщо Інтер розірве контракт із чилійцем.

Алексіс Санчес близький до переходу до Марселя, повідомляє La Provence.

За інформацією джерела, 33-річний футболіст поповнить склад французького клубу, але за однієї умови: Інтер має розірвати контракт із чилійцем.

Діюча угода Санчеса з "нерадзурі" розрахована ще на один сезон.

Минулого сезону чилійський гравец провів 38 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач.