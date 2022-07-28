Перехід здійсниться, якщо Інтер розірве контракт із чилійцем.
АЛЕКСІС САНЧЕС, GETTY IMAGES
28 липня 2022, 16:39
Алексіс Санчес близький до переходу до Марселя, повідомляє La Provence.
За інформацією джерела, 33-річний футболіст поповнить склад французького клубу, але за однієї умови: Інтер має розірвати контракт із чилійцем.
Діюча угода Санчеса з "нерадзурі" розрахована ще на один сезон.
Минулого сезону чилійський гравец провів 38 матчів, у яких забив дев'ять голів і віддав п'ять результативних передач.