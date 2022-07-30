Франция

Паризький клуб хоче позбутися німецького футболіста.

Тіло Керер незабаром може змінити клуб, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, ПСЖ не розраховує на гравця, тому він може піти з клубу вже у це трансферне вікно. За чутками, інтерес до 25-річного футболіста виявляє Севілья після продажу Жюля Кунде до Барселони.

Керер є вихованцем Шальке, за який футболіст виступав три роки, перш ніж перейшов до ПСЖ у 2018 році.

За минулий сезон у ПСЖ захисник провів 27 матчів у Лізі 1, у яких забив два голи.