25-річний футболіст провів повний матч за "жиродінців".
Данило Ігнатенко, фото: twitter.com/girondins
31 липня 2022, 00:35
У рамках першого туру французької Ліги 1 Бордо на своєму полі приймав Валансьєнн.
У стартовому складі господарів вийшов український футболіст Данило Ігнатенко.
У дебютній грі у новому сезоні 25-річний хавбек провів на полі всі 90 хвилин, а також відзначився отриманням жовтої картки.
Французька Ліга 2. 1 тур:
Бордо — Валансьєнн 0:0.
У наступному турі Бордо зіграє на виїзді проти Родеза. Гра відбудеться 6 серпня о 20.00.