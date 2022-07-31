У рамках першого туру французької Ліги 1 Бордо на своєму полі приймав Валансьєнн.

У стартовому складі господарів вийшов український футболіст Данило Ігнатенко.

У дебютній грі у новому сезоні 25-річний хавбек провів на полі всі 90 хвилин, а також відзначився отриманням жовтої картки.

Французька Ліга 2. 1 тур:

Бордо — Валансьєнн 0:0.

У наступному турі Бордо зіграє на виїзді проти Родеза. Гра відбудеться 6 серпня о 20.00.